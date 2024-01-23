Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Kahta Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaparak halkın sağlığı ile toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma çerçevesinde gece yarısı şüpheli ikametgaha operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan F.G.(29), R.Ş. (28) ve M.Ö. (29) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlen ikametgah baskını ve polis ekiplerinin ısrarlı takip ve kovalamaca sonucunda 1 gram ham maddesinden 200 gram katkılı madde elde edildiği değerlendirilen 756 gram Sentetik Kannabinoid hammaddesi, 129 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerden R. Ş.’nin 6 adet suç kaydı olduğu, M.Ö.’nun ise "Kasten öldürme" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından aranıyor olduğu tespit edildi.

3 şüphelinin, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevke edildiği öğrenildi.

