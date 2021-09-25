Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltın alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.O, E.B. ve A.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.K. ile M.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce 4 adrese dün düzenlenen operasyonda, 1120 uyuşturucu hap, 1 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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