Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 18,67 gram sentetik uyuşturucu ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

N.S, Z.B. ve S.B, gözaltına alındı.

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