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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

15.05.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, S.K. ve M.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Y.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

11 Mayıs'ta Özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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