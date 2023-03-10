YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendi

Adıyaman'da yıkılmayı bekleyen binalardaki evlerin içi görüntülendi

10.03.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği kentlerden olan Adıyaman'da ağır hasarlı binalarda bulunan evlerin içi de yıkımın boyutunu gösteriyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin yıkıma neden olduğu kentlerden Adıyaman'da depremzedelerin geçici barınma imkanlarının geliştirilmesi, enkazların kaldırılması ve hayatın normalleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kentte yıkılmamasına rağmen ağır hasarlı olarak belirlenen yaklaşık 5 bin binada da kontrollü yıkımlar yapılıyor.

AA ekibi, yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı apartman dairelerinin içini dronlarla görüntüledi.

Kolon ve duvarları patlayan, zemine çöken veya yan yatan bu binalardaki evlerin içlerinde de depremin tahribatını gösteren çarpıcı tablolar dikkat çekiyor.

6 Şubat öncesinde binlerce aileye sıcak bir yuva olan evlerin iç duvarlarının yıkıldığı, koltuk, masa, buzdolabı gibi ağır eşyaların savrulduğu, mutfak eşyalarının ise paramparça olduğu görülüyor.

Yıkık duvarlarda, buzdolapları ve masaların üzerinde kalan fotoğraflar ve tablolar ise depremin sadece binaları değil hayatları da yıktığını anlatıyor.

KONTEYNERLER EVLERDE YENİ YAŞAM

Henüz depremin şokunu üzerinden atamayan depremzedelerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar da devam ediyor.

Kent merkezindeki 8 katlı bir binanın enkazından 2 gün sonra çıkarılan ve ailesiyle konteyner eve yerleştirilen Mustafa Öden (63), AA muhabirine canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini söyledi.

Herkesin el birliğiyle yaraları sarmaya çalıştığını anlatan Öden, "Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Çok şükür, bize sahip çıktılar. Evim yıkıldı, 10 gün çadırda kaldım şimdi konteynere geçtim. Ailemden 4 kişiyi kaybettim. Şükür bu günlerimize." dedi.

Konteynerde kalan Mustafa Turan ise 77 yıllık ömrünün en acı günlerini yaşadığını dile getirerek "Deprem durduktan sonra ancak dışarı çıkabildik. Şimdi apartmanımın önünden geçiyorum nasıl bu hale geldiğini aklım almıyor. Tek bildiğimiz Allah'tan geldiği, canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz." diye konuştu.

Adile Yıldız ise depremde eşini ve 2 çocuğunu kaybettiğini ve konteyner kentte yeniden hayata tutunmaya çalıştığını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü bestekar enkazda eserlerini arıyorÜnlü bestekar enkazda eserlerini arıyor
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendiCerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi
Bingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacakBingöl’de yüzde 75 hibe ile 750 bin adet fide dağıtılacak
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman enkaz

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Mart Cuma

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:42
İkindi
16:00
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Mart Cuma

Köseler Eczanesi
Golbasi
Merkez Eczanesi
Besni
Yaman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.