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Adıyaman’daki depremzedelere 124 keçi dağıtıldı

31.07.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan 8 üreticiye bedelsiz 124 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayvanları telef olan üreticileri tespit etti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda 8 üreticiye 124 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, “Kahramanmaraş merkezli depremde ilçemizde deprem dolayısıyla hayvanları telef olan üreticilerimizin daha önce İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekiplerince tespit edilen üreticilerimizin bugün itibariyla 120 tane dişi 4 tanesi de erkek olmak üzere toplam 124 hayvanın dağıtımı bugün yapıldı. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Depremde 20 hayvanı telef olan üreticilerden Hasan Bakırcı, “Ben Eski Kâhta’dan geliyorum. Depremde 20 tane küçükbaş hayvanım telef oldu. Bunların yerine devletimiz ücretsiz bir şekilde 20 tane keçi gönderdi. Zararımı karşıladı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

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