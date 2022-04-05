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Adıyaman'daki meslek kursları iş dünyasının talebine göre şekilleniyor

05.04.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanlarının taleplerine göre mesleki kurslar düzenleyen Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi, 2 yılda 300 kursiyerden 245'inin istihdamını sağladı - Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu: - "Örneğin bize muhasebeciler gelip '10 kişiye ihtiyacımız var' diyor, biz de 3 aylık kurslarda ön muhasebe yapabilecek eleman yetiştirip istihdamlarını sağlıyoruz"

ORHAN PEHLÜL - Meslek edindirme kurslarını iş dünyasından gelen taleplere göre şekillendiren Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM), son 2 yılda 300 kursiyerden 245'inin istihdamına vesile oldu.

Organize Sanayi Bölgesinde 4 bin 700 metrekare kapalı alanda İpekyolu Kalkınma Ajansının 7 milyon lira finansman desteğiyle kurulan ASGEM, kentte valilik, belediye, üniversite, ticaret ve sanayi odası tarafından desteklenerek, iş dünyasına ve iş arayan gençlere yardımcı oluyor.

Gastronomiden mobilyaya, kaynaktan konfeksiyon ve elektriğe, tasarımdan motor ve iş güvenliğine farklı alanlarda kurslar açan ASGEM, kursları açarken iş insanlarının taleplerine göre hareket ediyor.

Sektör temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu branştaki personeli yetiştirmeye çalışan ASGEM, 3 ila 6 aylık iş garantili kurslarla 2020 ve 2021 yıllarında 300 kişiye eğitim verdi. Bu kişilerden 245'inin istihdamına vesile olan ASGEM, sektörden gelen taleplere göre personel yetiştirmeye devam ediyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AA muhabirine, ASGEM'de ara eleman yetiştirerek vatandaşları meslek ve iş sahibi yaptıklarını söyledi.

Burada çeşitli kursların olduğunu ifade eden Uslu, merkez bünyesinde 12 sektöre ait atölyelerin bulunduğunu, bu alanlarda da çok kaliteli personel yetiştirebildiklerini dile getirdi.

Sanayicilerin ülke ekonomisi için önemi kadar işçi kalitesinin de sanayici için önemli olduğunu anlatan Uslu, şöyle konuştu:

"Biz sanayiciler olarak üreteceğiz, teknolojiye yöneleceğiz ama bunu yaparken de ihtiyaç duyacağımız iş gücüne ihtiyacımız var. Bu anlamda ASGEM önemli bir boşluğu dolduruyor. ASGEM'de işi olmayan gençleri buraya getiriyoruz, meslek sahibi yapıyoruz, sanayicilerimizin yanına veriyoruz. Örneğin bize muhasebeciler gelip '10 kişiye ihtiyacımız var' diyor, biz de 3 aylık kurslarda ön muhasebe yapabilecek eleman yetiştirip istihdamlarını sağlıyoruz."

- İş adamları becerilerini görüyor

Kursiyerlerden Mustafa Durmuş ise meslek sahibi olmak için ASGEM'e başvurduğunu söyledi.

Daha önce seyyar satıcılık yaptığını belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Daha önceden mesleğim yoktu, seyyar satıcılık yapardım ama her zaman devamlı bir işimin olmamasının verdiği sıkıntıları yaşardım. Kalıcı bir işim olsun istedim ve tekstilde çalışmaya karar verdim. İnternetten araştırdım ve ASGEM'i bulunca gelip başvurdum. Benimle beraber 30 kişi kursa başlamıştı. Şimdi hepimiz fabrikalarda çalışıyoruz. Benimle beraber mezun olan arkadaşlarımızın iş sıkıntısı hiç olmadı. Şu an ya iş sahibi oldular ya da tekstil fabrikalarında çalışıyorlar. Kursun sonlarına doğru iş adamları buraya gelip yaptığımız işleri inceliyor, becerimizi görüyorlar. Daha sonra da işe girişlerimizi yapıyorlar."

Kursiyerlerden Filiz Çalgan ise daha önce ev hanımı olduğunu ve burada gastronomi alanında eğitim aldığını ifade etti.

Eğitiminin halen devam ettiğini ve sürecin çok keyifli geçtiğini belirten Çalgan, "Burada keyif alıyoruz. Bir yandan öğreniyoruz, diğer yandan da öğreniyoruz. Benim için burası biraz terapi merkezi gibi oldu." diye konuştu.

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