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Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

29.03.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.A. ve A.Y'yi yakaladı.

Yapılan aramada, 9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve A.Y. tutuklandı.

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