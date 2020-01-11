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  4. Adıyaman’dan İdlib’e 2 Tır dolusu yardım

Adıyaman’dan İdlib’e 2 Tır dolusu yardım

ADIYAMAN HABERLERİ  | 11.01.2020 18:12 | Son Güncelleme

İyilik Derneği Adıyaman Temsilciliği tarafından toplanan 2 Tır yardım, dualar eşliğinde İdlib’e doğru yola çıktı.Adıyaman’da bir hafta gibi kısa sürede toplanan giyim, gıda, battaniye, eşyaların yer aldığı 2 Tır dolusu yardım düzenlenen törende yapılan dualar ile gönderildi.Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünden uğurlanan yardım ile ilgili basın açıklamasını yapan İyilik Derneği Gönüllüsü Mustafa Kirişçi, “Suriye’de ki savaşın 9.

Adıyaman’dan İdlib’e 2 Tır dolusu yardım

İyilik Derneği Adıyaman Temsilciliği tarafından toplanan 2 Tır yardım, dualar eşliğinde İdlib’e doğru yola çıktı.
Adıyaman’da bir hafta gibi kısa sürede toplanan giyim, gıda, battaniye, eşyaların yer aldığı 2 Tır dolusu yardım düzenlenen törende yapılan dualar ile gönderildi.
Sakarya Caddesi Mustafa Yücel Özbilgin Parkı önünden uğurlanan yardım ile ilgili basın açıklamasını yapan İyilik Derneği Gönüllüsü Mustafa Kirişçi, “Suriye’de ki savaşın 9. yılına gelindiği bu dönemde tam da savaş bitecek derken şimdi de İdlib yok edilmeye çalışılıyor. Okullar, hastaneler, evler, hedef gözetilmeksizin varil bombalarıyla yok ediliyor. Oradan yaklaşık 300 bin insan Türkiye sınırındaki bölgeye gelmiş durumda. Günlük 11 bin insanın bu bölgeye Suriye içinden geldiği biliniyor. Şu an yaklaşık 50 bin insan zeytin ağaçlarının altında açıkta bulabildikleri yerlere başlarını sokmaya çalışıyorlar. Bu soğuk kış günlerinde orada titreyen aç kalan sıcak bir ortama hasret insanların, kadınların, çocukların feryadı figanları arşı titretiyor” dedi.
Kirişçi, konuşmasının devamında, “Kardeşlerimize destek olmak amacıyla içerisinde bulgur, pirinç, makarna, yağ, salça, şeker, mercimek, fasulye ve tuzun bulunduğu 600 koliden fazla gıda, binden fazla battaniye, içerisinde bin 500 adetten fazla olan giyim kuşam, halı, yer sergisinden oluşan 2 Tır yardım malzemesini Suriye’ye göndereceğiz. Bu yardımların toplanmasında gerekli çabayı gösteren Adıyaman hakkına, kardeşlerimize unutmayan kardeşlerimize teşekkür ediyor ve emeği geçen herkesten Alemlerin Rabbi olan Allah razı olsun diyoruz. Suriye’de, Yemen’de, Arakan’da, Doğu Türkistan’da, Keşmir’de, Filistin’de, Mısır’da ve diğer tüm kardeş coğrafyalarda bunca sıkıntılar ve zorluklar yaşanırken bütün Müslümanları tekrar kardeş olmaya ve Ümmet bilincini ayağa kaldırmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından edilen dua ile Tır’lar yola çıktı.

Adıyaman’dan İdlib’e 2 Tır dolusu yardım

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