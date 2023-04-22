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Adıyamanlı depremzede Batman'da ihtiyaç sahipleri için gönüllü çalışıyor

22.04.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evi ağır hasar gördüğü için Batman'a yerleşen Hüseyin Aslan, Türk Kızılayda gönüllü çalışıyor.

Depremler nedeniyle Adıyaman'daki evi ağır hasar gören Aslan, ailesiyle Batman'a geldi.

Türk Kızılay Batman Şubesi yetkilileri tarafından ev bulunan ailenin tüm ihtiyaçları da karşılandı.

Kızılayın yardım faaliyetlerinden etkilenen Aslan, gönüllü olmaya karar vererek, kendisi gibi depremzede olup Batman'a yerleşenler ile diğer ihtiyaç sahiplerine minibüsü ile yardım kolisi ve sıcak yemek dağıtıyor.

"YARDIM ETTİĞİMDE DAHA ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Hüseyin Aslan, AA muhabirine, evinin ağır hasarlı olması nedeniyle yakınlarının tavsiyesiyle Batman'a geldiğini söyledi.

Depremde 12 yakın akrabasını, komşularını ve sayısız tanıdığını yitirdiğini anlatan Aslan, yardım için Türk Kızılaya başvurduğunu ve bütün ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Aslan, "Batman'a yerleştikten sonra ara sıra Türk Kızılaya gelip gidiyordum. Yardım etmek istediğimi ilettim. Beni kırmadılar. Gönüllü olarak arkadaşlara yardımcı oluyorum. İhtiyaç duyulan her alana koşuyorum." dedi.

Kızılay bünyesinde minibüsüyle yardım dağıttığını kaydeden Aslan, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Aslan, "Tabii empati yapıyorum. Mağdur olduğumuz halde mağdur olan başka bir kişiye yardım ettiğimde daha çok mutlu oluyorum. Onların tebessümü, sevinci bizi de sevindiriyor. Elimden bu geliyor, bunu yapıyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu da Aslan'ın kendi aracıyla yardımları dağıttığını belirterek, "Biz de kendisinden çok memnunuz. Acıyı yaşayanlar, acıya maruz kalanlara daha içten ve istekli bir şekilde el uzatıyor." ifadelerini kullandı.

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deprem Batman Kızılay

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