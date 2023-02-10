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Adıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecek

10.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği çerçevesinde Adıyaman’da depreme maruz kalan vatandaşlar Aydın’da misafir edilecek.

Adıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecek

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde on beş binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 70 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından Adıyamanlı depremzeleri Aydın’da misafir etmek için çalışma başlatıldı. Aydın Valiliği tarafından yapılan duyuru çerçevesinde Adıyaman Valiliği tarafından belirtilen depremzede vatandaşların Aydın’da; merkez Efeler ilçesindeki Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, Nazilli ilçesindeki Hacı Efendizade Öğrenci Yurdu’nda ve Kuşadası ilçesi Efe Ayşe Öğrenci Yurdu’nda misafir edileceği açıklandı.

Aydın Valiliği’nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Adıyaman Valiliğince belirlenen ve Aydın iline gelecek depreme maruz kalmış vatandaşlarımız için misafir kabul noktalarımız aşağıda belirtilmiştir. Aydın Merkez Efeler İlçesi; Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu Telefon: 0256 2131166 dahili 112 Adres: Hasanefendi-Ramazanpaşa Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:65 Efeler/Aydın. Nazilli ilçesi; Hacı Mustafa Efendizade Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Telefon: 0530 770 0305 Adres: Sümer Mahallesi 483 Sokak No:1 Nazilli/Aydın. Kuşadası ilçesi; Efe Ayşe Öğrenci Yurdu Müdürlüğü 0 505 737 4615 Adres: Bayraklıdede Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 4.Sokak No:14/3 Kuşadası/Aydın. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Aydın

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