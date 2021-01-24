YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı

Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı

24.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı

Adıyamanlı Ressam Erdal Bereket’in ’Yüzüğün taşıyıcısı erolin’ isimli ilk kitabı çıktı.Uzun yıllardır kendisine ait atölyede ressamlık yapan Adıyamanlı Erdal Bereket’in kaleme aldığı ’Yüzüğün taşıyıcısı erolin’ kitabı da okuyucuları tarafından beğeni toplamaya başladı.Kurduğu hayallerle kitap yazımına başladığını söyleyen Erdal Bereket, “Yıllardır resim sanatıyla uğraşıyorum.

Adıyamanlı Ressam Erdal Bereket’in ’Yüzüğün taşıyıcısı erolin’ isimli ilk kitabı çıktı.
Uzun yıllardır kendisine ait atölyede ressamlık yapan Adıyamanlı Erdal Bereket’in kaleme aldığı ’Yüzüğün taşıyıcısı erolin’ kitabı da okuyucuları tarafından beğeni toplamaya başladı.
Kurduğu hayallerle kitap yazımına başladığını söyleyen Erdal Bereket, “Yıllardır resim sanatıyla uğraşıyorum. Küçüklüğümden bu yana bir kitap yazma hayalim vardı ve bu pandemi sürecini kendi lehime çevirerek kitap yazmaya başladım. Bu dünyaya ait olmayan bir mekanda iyiler ve kötülerin bir biriyle olan mücadelesini anlatan bir kitap. Ben herkesi kitabımda buluşmaya davet ediyorum. Bu kitabı ben yazdım ama eminim ki birileri bu kitabımın filmini de çekecektir. Filim olabilecek bir potansiyele sahip kitap” diye konuştu.

Adıyamanlı ressamın ilk kitabı çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGözyaşlarını tutamadılar!Gözyaşlarını tutamadılar!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:44
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Adıyaman'da 23 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 23 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

MHP’ye katılım oldu

MHP’ye katılım oldu

MHP’ye katılım oldu

MHP’ye katılım oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da kavşak açtı:

Çelikhan’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Çelikhan’da iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.