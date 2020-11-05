Adıyla şaşırtıyor! Bileydin meyvesinin faydaları ilaç gibi etkili

Sinop’un gözde meyvesi “bileydin” birçok faydası ile dikkat çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve renkleriyle ağaçları süsleyen, genellikle dağ çileği olarak bilinen “bileydin” meyvesi, kışın habercisi olarak da anılıyor.

Bileydin diğer isimleriyle “dağ çileği”, “kocayemiş” meyvesi Sinop’ta ceviz iriliğinde oluşuyor. Önce yeşil, sarı ve olgunlaştığında kırmızı rengi alan meyvenin ağaçlarda kızardığında havaların soğuyacağına inanılıyor.

İçeriğinde C vitamini bulunan meyve tansiyonu düşürmede ve kanı temizlemede etkin bir rol oynuyor. Yapraklarından hazırlanan çözelti içinde idrar söktürücü özelliği barındırıyor. Ayrıca safra ve böbrek taşlarına karşı faydalı bir meyve olma özelliği taşıyor.

Edinilen bilgiye göre meyve fazla yendiğinde sarhoş edici özelliği de bulunuyor.

(İHA)



