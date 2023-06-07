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Adliye karşısındaki silahlı kavga kameralara yansıdı

07.06.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında alacak-verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli 2 şahıs kayıplara karıştı.

Kavga anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenirken, şahısların olay yerinden koşarak kaçtığı görüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Mersin Adliyesi karşısında bulunan bir çay ocağında çıkan silahlı kavgada Taylan K. ayağının çeşitli yerlerinden yaralanırken, şüpheli 2 şahıs olay yerinden kaçmıştı. Polis bölgede şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin bulunduğu çay ocağında şans eseri başka kimseye zarar gelmedi.

KAVGA SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, kavga anı saniye saniye bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre önce Taylan K.’ye tokan atan şahıslar, ardından yanlarında getirdikleri silahla ateş etmeye başlıyor. Şahıslardan biri ateş ettikten sonra da Taylan K.’yi dövmeye devam ederken, daha sonra olay yerinden koşarak kaçıyorlar. Şahıslar kaçarken "Siz öldünüz" diye bağıran Taylan K. ise çevredeki vatandaşlar tarafından tabureye oturtuluyor.

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