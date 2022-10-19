YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

19.10.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

Adliyedeki şüpheliye börek içinde uyuşturucu getiren kişi yakalandı

Samsun'da "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliye, yemek ihtiyacını gidermek için getirdiği böreğin içinden uyuşturucu çıkan zanlı yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "kasten yaralama" olayıyla ilgili adliyeye intikal ettirilen bir zanlıya yemek getiren kişiden şüphelendi.

K.S'nin getirdiği böreği inceleyen ekipler, böreğin içine gizlenmiş 2 kapsül sentetik ecza hap buldu.

Şüpheli K.S, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldıSamsun'da iki muhtarlık binasının temeli atıldı
Gaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandıGaziantep'te eşinin kardeşini öldürdüğü iddia edilen enişte yakalandı
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Samsun uyuşturucu börek

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:25
İkindi
15:25
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Çarşamba

Uysal Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Cağaloğlu Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.