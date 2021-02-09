Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Aydın'da, merhum Başbakan Adnan Menderes'in adına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılış için gün sayıyor.

Merhum Menderes'in doğup büyüdüğü Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli Mahallesi'nin girişindeki Çine Çayı'nın kenarına 3 katlı müze binası inşa edildi.

Bina çevresindeki rekreasyon alanlarındaki çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Binanın iç kısmındaki dekorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, rekreasyon çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi.

Müze binasının içindeki dizaynın devam ettiğini aktaran Aksoy, "Çalışmaların yüzde 98'i tamamlanmış durumda. Açılış tarihi henüz belli değil. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açılması arzu ediliyor." dedi.

- Menderes'in eşyaları ile döneme ilişkin eşyalar sergilenecek

Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktör yer alacak.

Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası bulunacak. Binanın birinci katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen eşya, envanter ve materyaller sergilenecek.