Adnan Menderes Stadı maçlara hazırlanıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Stadı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle geçen sezon 18 Mart’tan bu yana oynanmayan amatör futbol liglerindeki müsabakalar TFF tarafından yapılan açıklama ile sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu tarafından 31 Ekim 2020 tarihinde yapılan açıklama neticesinde Bölgesel ve Süper Amatör Ligin Ocak 2021’de o anki pandemi şartlarına göre başlatılması planlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamanın ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Adnan Menderes Stadı Bölgesel Amatör Lig müsabakaları için bakıma alındı. Bal ligi takımlarını ağırlayacak olan Adnan Menderes Stadında uzman ekipler tarafından havalandırma, kumlama, yabancı otla mücadele ve ara ekim çalışmaları yapılıyor.

Fillikçioğlu BAL ligi takımlarına başarılar diledi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak, “Geçtiğimiz yıllarda çok yıpranan ve ilimizdeki Bal Ligi takımlarını ağırlayacak olan Adnan Menderes Stadımızı bakıma aldık. Çalışmalarımız büyük bir çaba ve titizlik ile devam ediyor. Diğer ilçelerimizde bulunan futbol sahalarımız da hazır hale gelecek. Yeni sezonda hazır hale gelecek olan stadımızın gençlerimize hayırlı olmasını ve 1 Ocak 2021’de pandemi kurallarına göre başlatılması planlanan, Amatör Futbol Liginde ilimizi temsil edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

