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Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı! Geçen sene 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı

01.03.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, 11 Temmuz 2018 tarihinde beraberindeki 176 kişi ile birlikte gözaltına alındı ve 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hapiste olan Adnan Oktar'ın Boğaz'a nazır lüks villası geçen sene satışa çıkarılmıştı. Villanın yeni sahibi belli oldu.

Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı! Geçen sene 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın villası geçen sene 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı. Çengelköy sırtlarında Boğaz’ı tepeden gören villanın kime satıldığı merak ediliyordu.

Adnan Oktar'ın kedicikleri ile birlikte yaşadığı bu villanın kime satıldığını Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör kaleme aldı. İddialara göre lüks villanın yeni sahibi İstanbul sevdalısı olduğu bilinen Roman Abramoviç.

Roman Abramoviç

'FEYYAZ TOKAR YALISI’NI KİRALAMIŞTI'

Rus milyarder Abramoviç, borsa alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’ndaki Feyyaz Tokar Yalısı’nı da kiralamıştı.

adnan oktar villa 2

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM ŞU ŞEKİLDE:

''Öğrendiğime göre Abramoviç, Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz…

adnan oktar villa 3

Biliyorum çok şaşıracaksınız.

Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı…

İşte orası…

villa

Bildiğim kadarıyla büyük bir yer… Oktar çetesine operasyonlar düzenlendiğinde boy boy fotoğrafları gündeme getirilmişti… Korunun arasında… Bayağı büyük bir arsa içerisinde… Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…

Adnan Oktar villası

Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?''

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