Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı! Geçen sene 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın villası geçen sene 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı. Çengelköy sırtlarında Boğaz’ı tepeden gören villanın kime satıldığı merak ediliyordu.

Adnan Oktar'ın kedicikleri ile birlikte yaşadığı bu villanın kime satıldığını Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör kaleme aldı. İddialara göre lüks villanın yeni sahibi İstanbul sevdalısı olduğu bilinen Roman Abramoviç.

'FEYYAZ TOKAR YALISI’NI KİRALAMIŞTI'

Rus milyarder Abramoviç, borsa alanında yaptığı yatırımlarla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’ndaki Feyyaz Tokar Yalısı’nı da kiralamıştı.

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAKİ İLGİLİ BÖLÜM ŞU ŞEKİLDE:

''Öğrendiğime göre Abramoviç, Anadolu yakasında Çengelköy sırtlarında Boğaz'ı tepeden gören bir villayı satın alıyor. Kimin villası derseniz…

Biliyorum çok şaşıracaksınız.

Hani, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen suç örgütü elebaşısı Adnan Oktar'ın kiraladığı Çengelköy sırtlarındaki villa vardı ya… 190 milyon TL'den satışa çıkarılmıştı…

İşte orası…

Bildiğim kadarıyla büyük bir yer… Oktar çetesine operasyonlar düzenlendiğinde boy boy fotoğrafları gündeme getirilmişti… Korunun arasında… Bayağı büyük bir arsa içerisinde… Şu anda villanın sahipleriyle masaya oturdukları fiyatı bilmiyorum… Israr ettim, söylemediler… Ama geçen sene konuşulan rakamlardan çok daha yüksek bir fiyata anlaşma sağlandığından eminim…

Bakalım serveti 10.5 milyar dolar civarında olduğu iddia edilen Abramoviç'in gayrimenkul dışında başka yatırımları olur mu?''

