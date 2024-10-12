Adnan Polat: "Florya arazisi için kasım ayının başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz"

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sürüyor. Toplantıda Florya arazisiyle ilgili konuşan Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, "Beni komisyon başkanı ve arkadaşlarımı seçtikleri için Galatasaray yönetim kurullarına güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız, bugüne kadar ihale dosyasını tamamlamak üzere çalıştık. İki parselin arasından geçen ince bir yol vardı, onu kaldırılıp parsellerin birleştirilmesi için kararlar çıkmış vaziyette. Buradaki niyetimiz, kasım ayının başında ilana çıkmak. Burada ihale dosyasını yüzde 100 bitirmiş olacağız. Kasım ayının başında duyuruya çıkmayı düşünüyoruz." dedi.

"70 MİLYON DOLAR CİVARINDA GALATASARAY’IN BİR BORCU VAR"

Sözlerine devam eden Adnan Polat, "1 aylık süre vereceğiz dosya alanlara. Bu süre içinde ilgili firmalar gelip tekliflerini verecek. Teklifler şöyle olacak, bir dosyanın içinde iki zarf olacak. Birinci zarfta ihale şartnamesine uygun belgelerin bize verilmesi lazım. Onlara bakacağız. Eksiklik varsa 1 hafta zaman vereceğiz. Ondan sonraki dönemde komisyonun da huzurunda bütün teklifler davet edilerek onların önünde ikinci zarflar açılacak. Burada teklifler tespit edilecek. Bunların içinde en iyi gördüklerimizden onları seçeceğiz, diğerlerine teşekkür edeceğiz. Uygun gördüklerimizden açık arttırma ile nihai rakamlarını bize vermesini isteyeceğiz. Bu işi yapabilecek kapasite bir firma mı, o çok önemli. Bize hasılat payında vereceği minimum yüzde ne, bizim asgari toplam ne olacak, vereceği avans miktarı çok önemli bir unsur. 70 milyon Dolar civarında Galatasaray’ın bir borcu var. Bunun için avans miktarı çok önemli. İnşaatın süresiyle vereceği teklif, mali yeterliliği yanında idari ve teknik yeterliği olan, geçmişi olan firmalar olması lazım. Bu firmaların marka değeri olması lazım." dedi.

"5. YILDIZ ÇOK ÖNEMLİ"

Polat, "2025’in eylül ayında ruhsatımızı alıp buraya kazmayı çakacak duruma geliriz. Galatasaray’ın Florya’sı, özellikle yeni alınan 41 dönümlük parselle Galatasaray’ın kurtuluş projesi. Galatasaray borçlarını sıfırlanacağız, bünyesinde büyük bir kaynağa olacak bir proje olacak. O kaynağı da fon oluşturmak ve değerlendirmek. Bir aksiliğimiz yok. Belli bürokratik süreçleri takip ediyoruz. Galatasaray’a hayırlı olur. Bu dönemde Galatasaray yönetimini destekleyin. 5. yıldız çok önemli. Görüyorum, her taraftan saldırı altındayız. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Nasıl mı, birlik ve beraberlik halinde olursak" diye konuştu.