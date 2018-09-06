Adnan Polat'tan başkanlık açıklaması ve transfer eleştirisi

Adnan Polat, başkanlığı döneminde 2009'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde açtığı Galatasaray Futbol Okulu'nun idareci ve öğrencilerini ofisinde kabul etti. Organizasyon sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Polat, yeniden başkanlığı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soru üzerine, "Seçim döneminde hem kulübümüzden hem de taraftarlardan çok yoğun bir talep geldi ama ben Galatasaray'da görev süremi tamamladığıma inanıyorum. Toplamda başkan ve yönetici olarak 11 yıl hizmet ettim. İyi ve üzüldüğümüz zamanlar oldu. Bu bir bayrak yarışı. Başkanlık için Galatasaray'ın bünyesinden çıkacak kaliteli arkadaşlarımız var. Her zaman başkan bulunur. Benim Galatasaray Kulübü üyelerine tek bir tavsiyem var; tüzük muhakkak günün koşullarına uygun hale getirilmeli. Mevcut tüzükle Galatasaray Kulübü bundan sonra kolay yönetilemez." diye konuştu. TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR YAPILANMA LAZIM

UEFA'nın finansal fair play kurallarıyla ilgili 2009'da yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını savunan Adnan Polat, şöyle devam etti:

"2009'da finansal fair play'den bahsediyordum ve 2014'ten sonra acı reçetelerle karşılaşacağımızı anlattım. Günü kurtarmaktan vazgeçmemiz gerektiğini söylemiştim. Bunu maalesef iyi anlatamadık veya dinleyenler anlayamadı. Şu anda sadece kulübümüz değil tüm kulüpler aynı sıkıntı içinde. Bence Türk futbolunda yeni bir yapılanma lazım. Mevcut sistemle bu iş olmuyor. Hiçbir şey bilmiyorsak İngiliz modeliyle aynı şeyi yapabiliriz. Federasyonu tamamıyla regülatör olarak kullanmamız, parayla, pulla işinin olmaması lazım. Kulüpler Birliği Vakfının kurduğu şirketi bağımsız bir şekilde tüm para ve mali işlerin içinde bir merci olarak kullanmamız lazım. O şirketin başına da Kulüpler Birliğinin seçtiği ama kulüp başkanı olmayan biri getirilmeli. Herkes artık kafasına göre para harcayıp, borçlanamamalı." ALLAH MUSTAFA CENGİZ'E YARDIMCI OLSUN

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in önemli bir yükün altına girdiğini belirterek, "Bizim dönemimizdeki Galatasaray ile bugünkü Galatasaray arasında çok fark var. Olacakları anlattım. Maalesef oldu. Allah Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yardımcı olsun. Çok büyük bir yükün altına girdi. Altından kalkması çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK HER ZAMANKİ GİBİ İŞİNİ İYİ YAPTI"

Adnan Polat, Galatasaray'ın santrfor transferi yapmadan sezona girmesiyle ilgili, "Transfere başkan karar verir. Bunu yöneticilerden ve profesyonellerden insanlar yapar. Benim duyduğum; santrfor transferini Florya'nın, diğerlerini de Abdurrahim Albayrak'ın yapacağı. Abdurrahim her zamanki gibi işini iyi yaptı. Florya neden yapamadı, neden gerçekleşmedi bilmiyorum. Ancak hiçbir mazeret olamaz. Galatasaray, şampiyon olmuş bir kadro ile devam ediyor. Yeni takviyeler yaptı. Bu konuda kimse mazeret uyduramaz" değerlendirmesinde bulundu. "KURA BUNDAN İYİ OLAMAZDI"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla mücadele edeceği D Grubu'nu değerlendiren Polat, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kurayı birisi bana 'yap' deseydi, bundan daha iyisini yapamazdım. Kurayı çekmeden seçseydim ancak bu kadarını seçebilirdim. Orada da artık kimsenin mazereti yok. Bu kadar büyük takım olduğu yerde bunların çıkması Galatasaray için büyük bir şans. Teknik heyetin ve Galatasaray Kulübünün bu şansı iyi kullanması lazım" şeklinde görüş belirtti.

8 SENEDİR TÜRK TELEKOM STADI'NA GİTMEDİM

Adnan Polat, yönetiminin mali genel kurulda ibra edilmemesi ve başkanlığı bırakmasının ardından kendi döneminde açılan Türk Telekom Stadı'na 8 yıldır gitmediğini aktararak, şöyle konuştu: "Artık gitmek istiyorum. Yoğun bir tempo içindeyim. Geçen kongrede Mustafa başkanın konuşması ve kongrenin ayakta alkışlamasıyla yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ederek bize bir mesaj verdiler. Biz de konuyu kapattık. Maçlara gelmek istiyorum. Şu anda Türkiye'de zor bir ekonomik ortam var. Devletimizi yönetenler ve özel sektör gece gündüz koşturup bu durumdan ülkeyi çıkarmamız lazım. Bir maç seçeceğim. Neredeyse 8 senedir Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden içeri girmedin. O stadı yapmak için çok emek vermiştik. İyiki de yapmışız." NUSAYBİN'E BASKETBOL OKULU SÖZÜ

Adnan Polat, Nusaybin'de kız çocukları için planlanan basketbol okulunun kuruluşunu üstlendi. Projeye destek vereceklerini aktaran Polat, "Yakında bir çalışmamız olacak. Nusaybin'deki kız çocukları için voleybol veya basketbol okulu tasarlanıyor. Ona da destek vereceğiz. Kızlarımız da spor yapabilecek. Amacımız çocukları sokakta başıboş şekilde gezmekten kurtarmak, spor ve kültürel eğitimler vermekti. Şu ana kadar 3 bin öğrenci mezun oldu. Kız çocukları için basketbol okulunun kuruluşunu üstleniyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHMUS AK: "VATANIMIZA, MİLLETİMİZE BAĞLI İYİ İNSANLAR YETİŞTİRİYORUZ"

Nusaybin'deki Galatasaray Futbol Okulunun koordinatörü Şehmus Ak ise okul sayesinde çocukların terörün izlerini hissetmediğini söyledi. İlçede yaşanan terör olaylarına değinen Ak, şunları kaydetti: "Bölgemizin şartlarından dolayı çocuklarımıza sadece spor eğitimi değil sosyal, mental ve kültürel gelişime yönelik programlar da veriyoruz. Sadece Galatasaray altyapısına futbolcu yetiştirmiyoruz. Vatanımıza, milletimize bağlı, iyi insanlar yetiştiriyoruz. 10 yılda 3 binden fazla çocuk okulumuzda eğitim gördü. Terörün en yoğun yaşandığı günlerde bile Galatasaray Futbol Okulu sayesinde çocuklarımıza terörün izlerini en az şekilde hissettirdik. Çocuklara hayatın normal aktığını ifade etmeye çalıştık. Başkanımız bölgeye ve çocuklara çok büyük bir ışık oldu. Şimdi kız çocukları için basketbol okulu düşünüyoruz. Kız çocuklarımızı evden çıkarıp, spora ve sosyal hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Hem Galatasaray'a sporcu hem de ülkemize sosyal çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz."