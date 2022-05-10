Adreian Payne hakkındaki acı haber sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Bir dönem NBA'de forma giyen ünlü basketbolcu yaşamını yitirdi. Peki Adreian Payne kimdir? NBA oyuncusu Adreian Payne ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında, neden hayatını kaybetti? Ünlü basketbolcunun hayatı, biyografisi ve ölüm nedenine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

ADREİAN PAYNE KİMDİR?

Adreian Payne, 19 Şubat 1991 yılında ABD, Dayton, Ohio'da dünyaya geldi.

Tam adı Adreian DeAngleo Payne olan ünlü basketbolcu son olarak Fransa Basketbol Ligi‎ ekiplerinden ASVEL'de oynamıştır.

Adreian Payne'ın profesyonellik öncesi kariyeri:

Kolej Michigan State (2010-2014)

Adreian Payne'ın profesyonel kariyeri:

2014-2015 Atlanta Hawks

2014 Fort Wayne Mad Ants (D-League)

2014-2015 Austin Spurs

2015-2017 Minnesota Timberwolves

2016 →Erie BayHawks

2017-2018 Orlando Magic

2017-2018 →Lakeland Magic

2018 Panathinaikos

2018-2019 Nanjing Monkey King

2019 Panathinaikos

2019–- ASVEL

ADREİAN PAYNE ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Adreian Payne 31 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Detroit Free Press, ABD'li basketbolcunun ölümüne dair haberi teyit ederken henüz 31 yaşındaki vefatı, spor dünyasında büyük üzüntü yarattı. Payne'nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ADREİAN PAYNE KAÇ YAŞIINDA, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

31 yaşında yaşamını yitiren ünlü basketbolcu Adreian Payne'nın ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldıüı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

