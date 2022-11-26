MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da

Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da

26.11.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası için Katar'a giden ve geçtiğimiz günlerde tribünde ülkesi Brezilya'yı destekleyen dünyaca ünlü model Adriana Lima, son olarak İngiltere-Galler maçını takip etti.

Adriana Lima Dünya Kupası için Katar'da

Yıldız model Adriana Lima, ülkesi Brezilya'nın da katıldığı Dünya Kupası'nı yerinde takip etmek için Katar'a gitti.

Ekran görüntüsü 2022-11-26 150902

Lima, 2022 Dünya Kupası'nda ilk olarak Brezilya-Sırbistan maçını Lusail Stadyumu'nda Sırp meslektaşlarıyla birlikte seyretti. Brezilya forması giyen ve ülkesinin maçı kazanması keyiflenen Lima, kale arkasındaki tribünde yer aldı.

Ekran görüntüsü 2022-11-26 150913

41 yaşındaki model son olarak İngiltere-Galler maçını tribünden takip etti. Lima'nın pazartesi günü oynanacak Brezilya-İsviçre maçında da ülkesini tribünde desteklemesi bekleniyor.

Ekran görüntüsü 2022-11-26 150925


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kavurduOnu bir de Instagram'da görün! Cesur pozlarıyla kavurdu
Vedası üzmüştü! Yeni dizisi belli olduVedası üzmüştü! Yeni dizisi belli oldu
Yeni mesleği şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacakYeni mesleği şaşırttı! Bakın artık ne iş yapacak
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Model bugün euro bugün euro ne kadar bugün euro ne kadar oldu dolar ne kadar oldu bugün euro ne kadar oldu yaşında

En Çok Okunan Haberler

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

‘Aşırı soğuklar’ için tarih verdiler ama iki ihtimal var…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! EYT ile ilgili yeni gelişme: O düzenleme kesinleşti

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

Duyanlar inanamadı! Suudi Arabistan Milli Takımı'na dev hediye...

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İğrenç olay! Eski eşinin müstehcen fotoğraflarını gösterdi

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.