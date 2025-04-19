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Ezgi Mola cezaevinden gelen haberle çıldırdı! "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya?"

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olarak yargılanan menajer Ayşe Barım fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bu habere tepki gösteren ünlülerden biri Ezgi Mola oldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımda "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya?" diyerek sitemde bulundu.

Ezgi Mola cezaevinden gelen haberle çıldırdı! "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya?"
Begüm Özkaynak

Bir süredir Silivri Cezaevi'nde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayşe Barım, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nevşin Mengü, cezaevindeki Ayşe Barım'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve cezaevine girmeden planlanmış açık kalp ameliyatı ile 2 anevrizması olduğunu açıklamıştı.

barim

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, arkadaşı Ayşe Barım için isyan etti.

ezgi mola

"ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!" ifadelerini kullandı.

ezgi-mola-ayse-barim

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cezaevi Ezgi Mola hastane Ayşe Barım
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