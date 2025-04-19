Ezgi Mola cezaevinden gelen haberle çıldırdı! "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya?"

Bir süredir Silivri Cezaevi'nde 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayşe Barım, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nevşin Mengü, cezaevindeki Ayşe Barım'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve cezaevine girmeden planlanmış açık kalp ameliyatı ile 2 anevrizması olduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, arkadaşı Ayşe Barım için isyan etti.

"ÖLDÜRMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Ezgi Mola sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öldürmek mi istiyorsunuz, neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!" ifadelerini kullandı.