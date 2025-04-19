Kocaelispor, 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselecekti. Fatih Karagümrük, Boluspor deplasmanında sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve Kocaelispor matematiksel olarak Süper Lig'e yükseldi.

KOCAELİSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

SON OLARAK 2008 YILINDA SÜPER LİG'DE YER ALDILAR

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Süper Lig hayaline nihayet kavuştu.

ALT LİGLERE DÜŞTÜLER

Geçtiğimiz yıllarda kötü günler geçiren Kocaelispor, amatör kümeye kadar düşmüştü. Taraftarından hiçbir zaman kopmayan Kocaelispor, kötü dönemlerinde bile dolu tribünlere oynamıştı.