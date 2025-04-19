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Kocaelispor, 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 20:41
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor'u yenerek 16 yıllık Süper Lig hasretini dindirmeyi hedefliyordu. Fatih Karagümrük'ün Boluspor'a 1-0 yenilmesinin ardından Kocaelispor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Kocaelispor, 16 yıllık aranın ardından Süper Lig'e yükseldi!

İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselecekti. Fatih Karagümrük, Boluspor deplasmanında sürpriz bir puan kaybı yaşadı ve Kocaelispor matematiksel olarak Süper Lig'e yükseldi.

KOCAELİSPOR'DAN ŞAMPİYONLUK PAYLAŞIMI

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SON OLARAK 2008 YILINDA SÜPER LİG'DE YER ALDILAR

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Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, Süper Lig hayaline nihayet kavuştu.

ALT LİGLERE DÜŞTÜLER

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Geçtiğimiz yıllarda kötü günler geçiren Kocaelispor, amatör kümeye kadar düşmüştü. Taraftarından hiçbir zaman kopmayan Kocaelispor, kötü dönemlerinde bile dolu tribünlere oynamıştı.

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Kocaelispor
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