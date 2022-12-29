MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı! Görenler şaştı kaldı: "Büyük beden model olmuş"

Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı! Görenler şaştı kaldı: "Büyük beden model olmuş"

29.12.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Victoria's Secret'ın en iddialı modellerinden olan ve bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan model Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı. 4 ay önce doğum yapan Lima'yı görenler şaştı kaldı. Lima'nın kilolu halini görenler "Büyük beden model olmuş" yorumlarında bulundu.

Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı! Görenler şaştı kaldı: "Büyük beden model olmuş"

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmers ile birlikteliğinden ilk çocuğuydu.

Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı. Kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.

dfdz

Takipçilerini ikiye bölen Lima'yı görenler "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken bazı takipçiler ise "Büyük beden model olmuş" yorumlarından bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra barıştılar! "Eski sevgilimi..."Yıllar sonra barıştılar! "Eski sevgilimi..."
Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattıBurcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı
İç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktıİç çamaşırsız pozuyla hayran bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Model andre lemmers çocuğun

En Çok Okunan Haberler

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

EYT’de emekli maaşı hesabı! 3’lü formül ile 2023 zammı

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Tuvaletteki gizli kameranın arkasından ‘sapık patron’ çıktı!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

İstanbul uçağında yürekleri ağza getiren olay!

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine tepki çeken 'kaset' yorumu!

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

Haluk Levent EYT'lilere seslenerek verdikleri sözü hatırlattı: O gün bugün işte

İlginizi Çekebilir

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...

Çin'de seyahat kısıtlamaları kalkıyor! 100 milyon turist...

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Fiyatlar artmadan mutlaka alın! Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Onunla ulaşım çok kolay ve zahmetsiz! 2022'nin en iyi scooter modelleri ile tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.