Adriana Lima Katar'da podyuma çıktı! Görenler şaştı kaldı: "Büyük beden model olmuş"

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. 41 yaşındaki Victoria’s Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmers ile birlikteliğinden ilk çocuğuydu.
Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı. Kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.
Takipçilerini ikiye bölen Lima'yı görenler "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken bazı takipçiler ise "Büyük beden model olmuş" yorumlarından bulundu.