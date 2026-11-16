Kutsi'nin eski eşi o yoruma kızdı: "Kızımın bir kuruşa ihtiyacı yok"

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile dünyaevine girdi. 3. kez evlenen Kutsi sosyal medyada da gün boyunca konuşuldu.

Kutsi'nin düğününden kareler sosyal medyaya yansıyınca bir takipçi "Yıllar önce bir televizyon programında kızı babasının bir kuruş vermediğini ağlayarak anlatmıştı. Çocuklar her şeyden önce olmalı" yorumunda bulundu.

Kutsi'nin eski eşi Sinem Bayraktutar ise kızları Ceylin Ada üzerinden yapılan bir yoruma sessiz kalmadı.

Bayraktutar, “Kızım asla böyle bir şey söylemedi. Zaten kızımın bir kuruşa ihtiyacı yok” diyerek iddiayı kesin bir dille reddetti.

İHANET İDDİALARI VARDI

Sinem Bayraktutar Kutsi ile boşannmasının ardından yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Bayraktutar “Kutsi daha önce de bana ihanet etti. Kutsi’yi ve Feyza’yı (Çıpa) suçlamıyorum. Burada tek suçlu benim, ikinci kez affettim. Bu aşka, evliliğe 15 yılımı verdim. Bir erkek hamileyken eşini terk edebiliyorsa her an herkesi bırakabilir" demişti.