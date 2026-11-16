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Çelik "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt verdi: "Benim kazandığım para..."

Son yıllarda veresiye defterlerini kapatarak dikkat çeken şarkıcı Çelik kendisine yapılan "2. Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt verdi. Çelik yardım paralarının kendi kazancı olduğunu söyledi.

Çelik "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt verdi: "Benim kazandığım para..."
Nebahat Kübra Akalın

Şarkıcı Çelik bir süredir, şehir şehir dolaşarak bakkal ve eczanelerdeki veresiye borçlarını kapatıyor. Özellikle deprem bölgeleri başta olmak üzere farklı şehirlerde bakkal ve eczaneleri ziyaret eden sanatçı bu hareketiyle takdir toplasa da zaman zaman garip yorumlar da alıyor.

Son olarak Youtube'da bir yayında konuşan Çelik kendisine yapılan "2. Haluk Levent geliyor, yakında onu da alırlar" yorumlarına yanıt verdi.

Çelik "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt verdi: "Benim kazandığım para..." 1

"BİZE HAKSIZLIK OLUYOR"

Şarkıcı Çelik bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Ya şimdi toplum Haluk Levent'e öfkeli, acısını benden çıkartıyor. Bu sıkıntılı bir şey. Haluk Levent şimdi hapiste, işte yargılanma süreçleri vesaireler var. Dolayısıyla bizim onun hakkında bir şey söylememiz, konuşmamız doğru değil. O ne yaptı kısmını işte toplum baksın, yasa baksın işte onun yasa karşısında karşılığı neyse orada dursun. Ben onlara karışmam. Bir şey söylemem. Onu yargılamak, hükümlemek bana düşmüyor. Ama onun üzerinden bize vurulması bana haksızlık oluyor ve bizi engellemeye yönelik oluyor."
Çelik "İkinci Haluk Levent geliyor" yorumlarına yanıt verdi: "Benim kazandığım para..." 2

Çelik "Yani yayınların altında direkt şunu yazılıyor. İkinci Haluk Levent geliyor. 3 güne kalmaz bunu da alırlar. Baba valla benim kazandığım para var ben onu alıyorum konserden sonra çıkıp gece gidiyorum. Ben emek veriyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent çelik
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