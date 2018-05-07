Adriano, Fabri ve Necip'ten galibiyet yorumu!

Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında takımının ikinci golüne imza atan Adriano galibiyeti değerlendirdi. Brezilyalı yıldız, maç sonrasında yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Taraftarımızla beraber iyi bir maç geçirdik. Sonlara doğru belki biraz acı çektik. Rakip üzerimize geldi. Sonuç olarak iyi bir galibiyet oldu. Bundan sonra kalan haftaları aynı şekilde geçmek istiyoruz. Bütün oyuncular olarak her zaman skora katkı yapmak istiyoruz. Ben bir bek oyuncusu olarak hocamın da verdiği serbestlikle beraber hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Geçen hafta bir mağlubiyet aldık. Bu tür mağlubiyetlerden sonra bir sonraki maça odaklanmak zordur. Ancak bu maç iyi oynadık ve kalan haftaları da galibiyetle kapatmak istiyoruz."

FABRİ: GOL YOLLARINDA ŞANSSIZLIKLAR YAŞADIK

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetle ilgili konuşan Fabri, "Hem taraftarımıza hem de hocamıza 100. maçında galibiyet verdiğimiz için mutluyuz. Zor bir haftadan, zor bir mağlubiyetin ardından bu maçı kazanmak önemliydi" dedi.