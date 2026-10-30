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Trabzonspor'dan iki yıldızının sakatlığına ilişkin açıklama!

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesinde sakatlık gelişmeleriyle gündeme geldi. Bordo-mavili ekipte Franculino Dju ve Aral Şimşir'in yaşadığı sorunların ardından yapılan kontrollerin sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Aral Şimşir

Aral Şimşir

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'dan iki yıldızının sakatlığına ilişkin açıklama!
Burak Kavuncu

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da iki futbolcudan gelen haber teknik heyetin planlarını etkiledi. Bordo-mavili kulüp, Franculino Dju ve Aral Şimşir'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

TRABZONSPOR'DAN İKİ FUTBOLCUSU İÇİN SAĞLIK AÇIKLAMASI

Trabzonspor dan iki yıldızının sakatlığına ilişkin açıklama! 1

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detayları aktardı.

Beşir, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son bölümünde sol uyluğunun arka tarafında ağrı hisseden Franculino Dju'nun muayene ve MR incelemelerinin tamamlandığını belirtti. Yapılan kontrollerde futbolcunun uyluk arka iç kısmındaki kas ve kas içi tendonunda kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi.

ARAL ŞİMŞİR'İN BALDIRINDA KANAMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor dan iki yıldızının sakatlığına ilişkin açıklama! 2

Antrenman sırasında sağ alt baldırının dış bölümünde ağrı yaşayan Aral Şimşir'in de MR görüntülemesi yapıldı. İncelemeler sonucunda oyuncunun baldır kasının dış kısmında kısmi kanama ve ödem belirlendi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, her iki futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını açıkladı. Oyuncuların sahalara dönüş takvimine ilişkin ise kulüp tarafından henüz bir süre paylaşılmadı.

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Trabzonspor Sakatlık Aral Şimşir Franculino Dju
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