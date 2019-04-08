Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

MYNET.COM | Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, PSG forması giyen Neymar ile ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

İspanyol basınına konuşan Adriano, Neymar'la üç hafta önce görüştüklerini ve Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan ayrıldığına pişman olduğunu gördüğünü söyledi.

'Üç hafta önce Neymar'la görüştük' diyen Adriano, 'Barcelona'dan ayrılan herkes bu kararından pişmanlık duyuyor ve Neymar için de bu hissin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi bitecek olan ve siyah-beyazlılarla görüşmelere başladıklarını açıklayan Adriano, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

