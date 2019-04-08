SPOR

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Barcelona'da Neymar'la birlikte forma giyen Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano, yıldız isimle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Adriano, herkes gibi Neymar'ın da Barcelona'dan ayrıldığına pişman olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

MYNET.COM | Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, PSG forması giyen Neymar ile ilgili olarak çarpıcı bir itirafta bulundu.

İspanyol basınına konuşan Adriano, Neymar'la üç hafta önce görüştüklerini ve Brezilyalı yıldızın Barcelona'dan ayrıldığına pişman olduğunu gördüğünü söyledi.

'Üç hafta önce Neymar'la görüştük' diyen Adriano, 'Barcelona'dan ayrılan herkes bu kararından pişmanlık duyuyor ve Neymar için de bu hissin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi bitecek olan ve siyah-beyazlılarla görüşmelere başladıklarını açıklayan Adriano, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı.

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
En çok Beşiktaş konuşuldu!En çok Beşiktaş konuşuldu!
Beşiktaş'ın hocasını açıkladı! Gönlünden geçen...Beşiktaş'ın hocasını açıkladı! Gönlünden geçen...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş adriano neymar barcelona

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ve Bursaspor'un yeni hocası resmen açıklandı!

Ve Bursaspor'un yeni hocası resmen açıklandı!

Mustafa Denizli patladı! 'Rezalet karar'

Mustafa Denizli patladı! 'Rezalet karar'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

F.Bahçeli yıldız için şok sözler! 'Pavyona gitsin'

Mesut Özil İngiltere'yi karıştırdı!

Mesut Özil İngiltere'yi karıştırdı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

İsyan etti: 9 aydır maaşımı alamadım

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Vodafone Park'ta Şenol Güneş'e büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Beşiktaş'ın yıldızından Neymar iddiası!

Mart ayında en çok konuşulan kulüp Beşiktaş oldu

En çok Beşiktaş konuşuldu!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı! Gönlünden geçen...

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı! Gönlünden geçen...

Beşiktaş'ta Quaresma ve Adriano Rize'ye götürülmedi

Beşiktaş'ta olay gelişme! 2 yıldız kadro dışı

Fikret Orman'dan Dorukhan Toköz, TFF başkanlığı adaylığı ve teknik direktör açıklaması

Dorukhan ve TFF başkanlığı açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.