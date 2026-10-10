Nihat Kahveci'den Rafael Leao iddiası! "Bunu yap, 1 gol 2 asist yazarsın"

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından spor kamuoyunda oyuncuların saha içi performansları ve taktiksel detaylar geniş yer buldu.

NİHAT KAHVECİ'DEN LEAO ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında maçı analiz eden Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun topla buluşma verilerini eleştirdi. Oyuncunun ceza sahası içindeki etkinliğinin artması gerektiğini vurgulayan Kahveci, sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın rakip ceza sahasına 11 kez girdiğini, buna karşın sol önde oynayan Leao'nun ise yalnızca 3 kez ceza sahasında topla buluşabildiğini ifade etti ve flaş bir iddiada bulundu:

"BUNU YAP, LEAO'YA 1 GOL 2 ASİST YAZARSIN"

Portekizli futbolcunun yeteneklerine ve kalitesine vurgu yapan Kahveci, Leao'nun çizgide kalmak yerine içeri katederek ceza sahası aksiyonlarına dahil olması gerektiğini savundu. Kahveci, "Bunu yap, Leao'ya 1 gol 2 asist yazarsın. Anlatmak istediğim buydu. Topla buluşma çok az. Leao ne kadar ceza sahasının içine girerse o kadar etkili olur. Tiki-takaları iyi biliyor; ceza sahası içinde Osimhen'i, Deniz'i kullanmalı" ifadelerini kullandı.