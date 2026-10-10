SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nihat Kahveci'den Rafael Leao iddiası! "Bunu yap, 1 gol 2 asist yazarsın"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılıların Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun performansına ve topla buluşma sayılarına dikkat çekti.

Nihat Kahveci'den Rafael Leao iddiası! "Bunu yap, 1 gol 2 asist yazarsın"
Emre Şen

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın ardından spor kamuoyunda oyuncuların saha içi performansları ve taktiksel detaylar geniş yer buldu.

NİHAT KAHVECİ'DEN LEAO ELEŞTİRİSİ VE ANALİZİ

Nihat Kahveci den Rafael Leao iddiası! "Bunu yap, 1 gol 2 asist yazarsın" 1

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında maçı analiz eden Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun topla buluşma verilerini eleştirdi. Oyuncunun ceza sahası içindeki etkinliğinin artması gerektiğini vurgulayan Kahveci, sağ bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz'ın rakip ceza sahasına 11 kez girdiğini, buna karşın sol önde oynayan Leao'nun ise yalnızca 3 kez ceza sahasında topla buluşabildiğini ifade etti ve flaş bir iddiada bulundu:

"BUNU YAP, LEAO'YA 1 GOL 2 ASİST YAZARSIN"

Nihat Kahveci den Rafael Leao iddiası! "Bunu yap, 1 gol 2 asist yazarsın" 2

Portekizli futbolcunun yeteneklerine ve kalitesine vurgu yapan Kahveci, Leao'nun çizgide kalmak yerine içeri katederek ceza sahası aksiyonlarına dahil olması gerektiğini savundu. Kahveci, "Bunu yap, Leao'ya 1 gol 2 asist yazarsın. Anlatmak istediğim buydu. Topla buluşma çok az. Leao ne kadar ceza sahasının içine girerse o kadar etkili olur. Tiki-takaları iyi biliyor; ceza sahası içinde Osimhen'i, Deniz'i kullanmalı" ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi açıklama! "63 milyon Euro kazandık"Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi açıklama! "63 milyon Euro kazandık"
TFF, Arda Turan'ı her an açıklayabilir! Montella sonrası sürpriz hamleTFF, Arda Turan'ı her an açıklayabilir! Montella sonrası sürpriz hamle
Anahtar Kelimeler:
Nihat Kahveci galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.