Adrien Regattin, Akhisarspor'da

Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Fransa doğumlu Faslı orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Akhisar'a gelip yeşil-siyahlı formayı sırtına geçiren 28 yaşındaki futbolcu, camiaya başarı sözü verdi.
Kariyerine Fransa'nın Toulouse takımında başlayan Regattin, burada 7 sezon top koşturdu. Ardından 2016-17 sezonunda Osmanlıspor'a imza atan deneyimli oyuncu, başkent temsilcisinde 58 Süper Lig, 3 1'inci Lig, 8 de UEFA Avrupa Ligi müsabakasına çıktı. Toplam 5721 dakika görev yapan Faslı 10 gol attı. Regattin için düzenlenen imza törenine yöneticiler Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldı.
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