ADÜ dünyanın en prestijli burslarından birine layık görüldü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ethem Aktürk, bilim dünyasının saygın burslarından Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araştırmacı Bursuna layık görüldü.

“Bilimsel çalışmalarımızın uluslararası arenada kabul görmesi gurur kaynağı ”

Öğretim üyesini tebrik eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası arenada kabul görmesi bizleri mutlu etti. Hocamızı başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversitede yapılan bilimsel çalışmaların sonucu olarak ADÜ’nün dünya çapında akademik çalışmalarıyla kendisinden söz ettirmesinin ülkemiz ve milletimiz için de bir övünç kaynağı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bilgi üretmek ve bilim üretmek gibi temel misyonu olan üniversitelerin, ürettiği bilgi ile insanlığın ortak mirasına katkı sunarken toplumların ilerlemesine yön vermek gibi sorumlulukları vardır. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren üniversitemizin akademik başarılarının uluslararası alanda kabul görerek desteklenmesi bizleri mutlu etti.

Elde edilen başarıların önemli bir motivasyon kaynağı olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Dünyanın sayılı burslarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araştırmacı Bursu’ bu yıl üniversitemize geldi. İnşallah devamı da gelecektir. Hem değerli öğretim üyemize hem de üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Alexander Von Humboldt Vakfı’nın ‘Deneyimli Araştırmacı Bursu’ bu yıl ADÜ’de

Dünyanın prestijli ve tercih edilen bilim destekleme kuruluşlarından olan Alexander Von Humboldt Vakfı, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 500 bilim insanına Almanya’da araştırma olanakları sunarken vakfın 140 ülkede, aralarında 54 Nobel ödüllü olmak üzere 27 bin akademisyen ve araştırmacıdan oluşan geniş bir ağı da bulunuyor.

Araştırmacının bilimsel başarıları ve bağımsız araştırma potansiyeli göz önünde bulundurularak verilen Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers, uzmanlık alanı fark etmeden dünyanın her yerinden araştırmacılara verilebiliyor. Başvuruların sadece yüzde 20’sinin kabul edildiği ve ülkemizde yılda ortalama üç bilim insanının desteklendiği burs kapsamında, seçtikleri proje ile Almanya’da araştırma yürütme imkanı sunuluyor. Ayrıca burs, akademisyen veya araştırmacının gelecek araştırmalarında yaşam boyu maddi katkıda bulunmayı da vaat ediyor. Prof. Dr. Aktürk, burs kapsamında Münih Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araştırmalarını yürütecek.