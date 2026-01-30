SPOR

Fenerbahçe'de Fred bombası! Olympiakos derken asıl talip dünya devi çıktı

Sarı-Lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred için transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tecrübeli orta saha için önce Yunanistan kapıları açılmıştı ancak ibre bir anda Hollanda'ya döndü. Efsane kulüp Ajax, Fred'i "6 numara" eksiğini kapatmak için istiyor!

Emre Şen
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en hareketli saatleri yaşanırken, takımın kilit isimlerinden Fred için ayrılık iddiaları ciddileşiyor. Adı geçtiğimiz günlerde Yunan devi Olympiakos ile anılan Brezilyalı yıldız için bu kez çok daha büyük bir talip devreye girdi.

HOLLANDA BASINI DUYURDU: AJAX İSTİYOR

Hollanda'nın saygın gazetelerinden AD'nin haberine göre; Eredivisie devi Ajax, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki tecrübeli ismi Fred'e talip oldu. Haberde, Ajax'ın orta sahadaki "6 numara" pozisyonundaki eksiği Fred ile kapatmak istediği ve bu transfer için Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK

Transferin gerçekleşmesi durumunda Fred, kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Brezilya, Ukrayna, İngiltere ve Türkiye liglerinde boy gösteren yıldız futbolcu, Ajax'a imza atması halinde kariyerinde ilk kez Hollanda Ligi'nde forma giymiş olacak.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezlerinden olan Fred, bu sezonki performansıyla da Ajax'ın iştahını kabartıyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 29 resmi maça çıkan Brezilyalı, özellikle geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa ve FCSB maçlarında 90 dakika sahada kalarak fiziksel olarak ne kadar hazır olduğunu kanıtlamıştı.

