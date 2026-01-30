Fatih Ürek'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! Gülben Ergen hastaneye koştu, Sıla kameralar karşısında böyle öğrendi

Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. Ürek'in vefat haberi sevenlerini üzüntüye boğdu.

"BURAYA NASIL GELDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Gülben Ergen vefat haberini alır almaz hastaneye koştu. Ergen "O kadar üzüldüm ki... Haldun abiyi yeni defnettik. Fatih benim 30 yıllık arkadaşım. Fatih ya bu dansıyla , kahkahasıyla bu kadar enerjik bir insan, girdiği hastaneden çıkamadı yani, çok üzgünüm. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum..." dedi.

SILA'NIN YAŞADIĞI ŞOK KAMERALARA YANSIDI

Şarkıcı Sıla da Ürek'in vefat ettiği haberini muhabirlerini sorularını yanıtlarken öğrendi. Sıla'nın yaşadığı şok kameralara yansıdı.