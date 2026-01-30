MAGAZİN

Fatih Ürek'in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! Gülben Ergen hastaneye koştu, Sıla kameralar karşısında böyle öğrendi

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda süren şarkıcı Fatih Ürek, hayatını kaybetti. Haberi alır almaz Gülben Ergen hastaneye koştu. "30 yıllık arkadaşımdı" diyen Ergen "Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum..." dedi. Şarkıcı Sıla da Ürek'in vefat ettiği haberini muhabirlerini sorularını yanıtlarken öğrendi. Sıla'nın yaşadığı şok kameralara yansıdı.

Recep Demircan

Evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 59 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. Ürek'in vefat haberi sevenlerini üzüntüye boğdu.

Fatih Ürek in vefat haberi sevenlerini yasa boğdu! Gülben Ergen hastaneye koştu, Sıla kameralar karşısında böyle öğrendi 1

"BURAYA NASIL GELDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Gülben Ergen vefat haberini alır almaz hastaneye koştu. Ergen "O kadar üzüldüm ki... Haldun abiyi yeni defnettik. Fatih benim 30 yıllık arkadaşım. Fatih ya bu dansıyla , kahkahasıyla bu kadar enerjik bir insan, girdiği hastaneden çıkamadı yani, çok üzgünüm. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum..." dedi.

SILA'NIN YAŞADIĞI ŞOK KAMERALARA YANSIDI

Şarkıcı Sıla da Ürek'in vefat ettiği haberini muhabirlerini sorularını yanıtlarken öğrendi. Sıla'nın yaşadığı şok kameralara yansıdı.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Fatih Ürek Gülben Ergen sıla
