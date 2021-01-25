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ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

25.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi sektör ziyaretlerine başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi, Davutlar Meslek Yüksek Okulu ile birlikte sektörle iş birliği yapmak için otel ziyaretlerine başladı.Sektörle işbirliği açısından büyük önem taşıyan iki otel ziyaretinde Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç.Dr.Aziz Bostan, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr.Osman Nuri Özdoğan, Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ahu Yazıcı Ayyıldız ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Ayşe Arslan katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi, Davutlar Meslek Yüksek Okulu ile birlikte sektörle iş birliği yapmak için otel ziyaretlerine başladı.
Sektörle işbirliği açısından büyük önem taşıyan iki otel ziyaretinde Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Sayın Doç.Dr.Aziz Bostan, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr.Osman Nuri Özdoğan, Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Ahu Yazıcı Ayyıldız ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Ayşe Arslan katıldı. Toplantıda ayrıca, Otel Genel Müdürleri Okan Küçükmustafa, Emre Ersoy, İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Gökçe ve Eğitim Müdürü Jale Karakaş hazır bulundu.
Toplantı sonucunda iki otel ile fakülte arasında birçok konuda iş birliği kararı alındı. Turizm Fakültesi’nin kalite standartları çerçevesinde sektör paydaşları ile iş birliği için ziyaretlerin devam edileceği öğrenildi.

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