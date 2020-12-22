YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

ADÜ Moda Tasarımı Programı Kariyer Günleri etkinliği gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 09:37 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarımı Programı, 17 Aralık 2020 tarihinde “Kariyer Günleri” kapsamında ilk etkinliğini, Marpessa markasının yöneticisi ve tasarımcısı olan Ayşe Hacısalihoğlu Göze ile gerçekleştirdi.Etkinliğe, Yüksekokul Müdürü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (MYO) Moda Tasarımı Programı, 17 Aralık 2020 tarihinde “Kariyer Günleri” kapsamında ilk etkinliğini, Marpessa markasının yöneticisi ve tasarımcısı olan Ayşe Hacısalihoğlu Göze ile gerçekleştirdi.
Etkinliğe, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Tufan Altın, Müdür Yardımcıları; Erdoğan Pireli ve Ahmet Özcan Gül, Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Ömür, Öğr. Gör. Leyla İzbudak, Öğr. Gör. Servet Bilge ve Moda Tasarımı Programı I. ve II. Sınıf öğrencileri katılım sağladı.
Aydın MYO Giyim Üretim Programından 2004 yılında mezun olduktan sonra İstanbul’da bir ihracat firmasında tasarımcı olarak işe başlayan bir süre sonra da Türkiye’nin en prestijli tasarımcıları ve kurumları ile çalışmaya devam eden Ayşe Hacısalihoğlu Göze sunumunda, bireylerin meslek edinmede başarılı olabilmeleri için eğitim ve iş süreçlerinde kendi deneyimlerinden paylaşımlarda bulundu. Ayşe Hacısalihoğlu Göze, başarılı bir tasarımcı olabilmenin mesleği sevmeye, hedef belirleyip çok çalışmaya bağlı olduğunu vurgulayarak sunumuna son verdi. Öğrencilerin mezuniyet sonrası işe başlama ve iş yaşamına yönelik sorularının cevaplanmasıyla etkinlik sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Çetintaş Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.