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  4. ADÜ öğrenci toplulukları çeşitli etkinlikler düzenledi

ADÜ öğrenci toplulukları çeşitli etkinlikler düzenledi

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 11:16 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, akademik ve kültürel alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok etkinliğe imza atıyor.ADÜ Genç Liderler Topluluğu’nun Rehber Koleji öğrencilerine ADÜ’yü tanıttığı etkinlikte, İletişim Fakültesi’ndeki stüdyo, Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki Zooloji Laboratuvarı, Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki atletizm alanı ve kapalı spor salonu ziyaret edilerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, akademik ve kültürel alanlarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok etkinliğe imza atıyor.
ADÜ Genç Liderler Topluluğu’nun Rehber Koleji öğrencilerine ADÜ’yü tanıttığı etkinlikte, İletişim Fakültesi’ndeki stüdyo, Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki Zooloji Laboratuvarı, Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki atletizm alanı ve kapalı spor salonu ziyaret edilerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Etkinlik Atatürk Kongre Merkezi’nde ADÜ’nün tanıtım filminin izlenmesiyle sona erdi.
ADÜ Yapı Topluluğu tarafından Dr. Öğretim Üyesi Korkmaz Yıldırım’ın sunumuyla gerçekleşen ‘Deprem Sonrası Binalarda Oluşan Hasarlar’ konulu konferansta, deprem hasarları, mühendisliğin öncelikleri, doğru ve yanlış yapılaşmalar ve mantolamayla ilgili bilgiler verildi. Topluluk ayrıca Batı Söke Çimento San. TAŞ’nin Söke’deki fabrikasına teknik gezi gerçekleştirdi. Etkinlikte, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından ‘İş Sağlığı Eğitimi’ verildi. Eğitimin ardından, şantiye sahası gezilerek, üretim mühendisi tarafından öğrencilere çimentonun yapımı, çimento çeşitleri ve dayanımları hakkında bilgi verildi.
ADÜ Genç Yeşilay Topluluğu tarafından, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Alpaslan Gökçimen başkanlığında Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilere “Bağımlılık ve Bağımlılık Yapan Maddelerin İnsan Sağlığına Zararları” konulu eğitim semineri verildi.
Üniversitemiz Genç Tema topluluğu tarafından ‘Benimle Film İzler misin Kardeşim?’ projesi kapsamında Ekrem Çifçi İlkokulu bünyesinde bulunan 120 öğrenci ile birlikte Arı animasyon filmi izlendi. Doğa bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturabilmek adına izlenen filmin ardından, film değerlendirildi. Topluluğun bir diğer etkinliğinde ise Köşk Kızılcayer İlkokulunda topluluğun gönüllü öğretmenleri tarafından TEMA hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan ekimi etkinliği gerçekleştirildi.
Topluluk, 5 Aralık Gönüllüler Günü etkinliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Kongre Merkezi önünde stand açtı. Standı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ziyaret etti.
ADÜ Engelsiz Yaşam Topluluğu ile Doğa Pati Topluluğu köpeklerin kışı daha sağlıklı ve güvende geçirmeleri için tahta evler yaptı. Öğrenciler, soğuk ve yağmuru geçirmeyen maddeden yapılmış malzemeler ile üzerini kaplayarak hazırladıkları köpek evlerini, ADÜ’ye ve Aydın şehir merkezinde köpeklerin yoğun olduğu bölgeye konması için hazır hale getirdi. Bedensel engeli olan bireylere tekerlekli sandalye temini ve diğer özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunulması adına Tüm Omurilik Felçliler Derneği ile birlikte yürütülen proje kapsamında; her renkte ve boyutta plastik kapakların içine atılması için hazırlanan kutular ADÜ’de bulunan her fakültenin sınıflarına ve kantinlerine konuldu.
Maskesiz Gülücükler Topluluğu, lösemili çocukların kullanabildiği iplerden atkı ve bereler ördü. Topluluk, Onkoloji ve Hematoloji Servisinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi. Topluluk üyeleri, yeni yıla girerken lösemili kardeşlerimizin yüzünde tebessüm olmaya var mısınız? sloganıyla yaptıkları çekilişle, almış oldukları hediyeleri miniklerle paylaştı. Topluluk ayrıca, kongre merkezi önünde topladıkları erzak ile 25 aileye yardım sağladı. Aydın Valiliği Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret eden topluluk üyeleri merkez sakinlerinin tecrübelerini dinledi.

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