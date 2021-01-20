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ADÜ öğretim elemanlarının editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

20.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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ADÜ öğretim elemanlarının editörlüğünü yaptığı kitap yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Özdemir ve Öğr. Gör. Mümin Eser’in editörlüğünü yaptığı Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo-Ekonomik ve Politik Etkileri adlı kitap, ‘Covid-19 Sürecinin Ekonomide Turizm Sektörüne Etkileri’ bölümü ile birlikte yayımlandı.

Prof. Dr. Abdullah Özdemir ve Öğr. Gör. Mümin Eser kitapta, ‘Salgınlar, tarihsel süreçte nasıl ve nerelerde ortaya çıktı?’ ‘Toplum üzerinde ne gibi değişikliğe neden olacak?’ ‘Uluslararası ilişkilerimizi nasıl etkileyecek?’ ‘Ekonomi politikaları nasıl değişiklik gösterecek?’ ‘Virüsün özellikle sağlık, tarım, turizm, işgücü, finansal piyasalar, dış ticaret, enerji, işletme yönetimi, pazarlama ve girişimcilik üzerinde etkileri nasıl ortaya çıkacak?’ sorularına yanıt aradıklarını ve bu konuları ele alan çalışmaları ‘Covid-19 Pandemi Sürecinin Sosyo-Ekonomik ve Politik Etkileri’ adı altında bir araya getirdiklerini ifade ettiler.

Prof. Dr. Abdullah Özdemir ve Öğr. Gör. Mümin Eser, okuyucuların beğenisine sundukları kitabın, akademiye ve insanlığa katkı sağlaması dileğinde bulundu.

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