YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Öğretim Üyesi Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı

ADÜ Öğretim Üyesi Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı kitap yayınlandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2021 08:53 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban’ın baş editörlüğünü yaptığı ‘Marıne Aquaculture in Turkey: Advancements and Management’ adlı kitap dünyanın en saygın bilimsel kitap veri tabanlarından biri olan Clarivate Analytics’in Web of Science-The Book Citation Index’ine giren yayın evi tarafından basıldı.

Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları Dr. Mehmet Güler ve Öğr. Gör. Sema Midilli’nin yazar olarak farklı bölümlere katkı sağladığı kitapta, su ürünleri yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumunu ve gelecek yönelimlerini belirlemeye yönelik bilgiler okuyucuya sunuluyor. Kitapta, 17 farklı kurumdan 50 yazarın bulunduğu 19 adet makale bulunuyor. Öğretim üyesi Prof. Dr. Çoban, kitaba http://tudav.org/en/our-fields/publications/books/ adresinden online olarak ulaşılabileceğini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Ozan Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
İrem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.