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ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

AYDIN HABERLERİ  | 12.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın’ın yürütücüsü olduğu ve Doç. Dr. Abdullah Yalçın’ın yer aldığı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.
‘Glia Hücrelerinde, Endoplazmik Retikulum Stresi Durumunda, Sırt4’ün Calreticulin ile Etkileşiminin Araştırılması’ isimli proje 45 bin lira bütçe ile destekleniyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim üyemizi ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

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