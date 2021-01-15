ADÜ Öğretim Üyesi Yalçın’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın’ın yürütücülüğündeki proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Kainik Asite Bağlı Hücresel Eksitotoksisite Modelinde HSF1 (Heat Shock Factor 1) Ribonükleoprotein Kompleksinin Aktivasyonunun Araştırılması başlıklı proje, 2,5 yıl sürecek. Proje ekibinde Doç. Dr. Abdullah Yalçın ile doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin bursiyer olarak yer aldığı proje, 481 bin 166 TL bütçe ile desteklenecek. Çalışmada hücresel bir Epilepsi modeli kullanılacağını belirten Doç. Dr. Gizem Dönmez Yalçın, “Bu çalışma, epilepsi, parkinson hastalığı ve alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların ortak moleküler yolağı olan eksitotoksisite durumunda, HSF1 (Heat Shock Factor 1) ribonükleoprotein kompleksinin aktivasyonunu araştıracak. Özellikle, HSF1 ribonükleoprotein kompleksi, zaten nörodejeneratif hastalıklarda görülen protein aggregasyonunu engelleyen bir yolağın parçasıdır. Bulguların, bu hastalıkların aydınlatılmasında ve tedavi geliştirme yöntemlerinin oluşturulmasında faydası olacaktır” dedi.

