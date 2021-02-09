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ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e TÜBİTAK’tan 45 bin TL’lik destek

09.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e TÜBİTAK’tan 45 bin TL’lik destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Uzm.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Uzm. Biyolog Gamze Gültekin’in yürütücü olduğu doktora tez projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Doktora tez danışmanı Prof. Dr. Pınar Alkım Ulutaş’ın, danışman olarak katkı sağladığı ‘Leishmaniasis’in farklı evrelerindeki köpeklerde fibroblast büyüme faktörü-23 ve alfa-klotho konsantrasyonları ile ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi’ başlıklı TÜBİTAK-1002 projesi 12 aylık sürede yaklaşık 45 bin TL bütçe ile desteklenecek.

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