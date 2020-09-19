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ADÜ Ziraat Fakültesi’nde hasat zamanı

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2020 yılı üretim sezonu sonunda fakülte arazilerinde ekili olan bin 71 dekar alanda dane mısır hasadına başladı.Ziraat Fakültesi’nin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında önemli derecede üretim yaparak ülke ekonomisine katkı verdiğini belirten Ziraat Fakültesi Dekan V.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2020 yılı üretim sezonu sonunda fakülte arazilerinde ekili olan bin 71 dekar alanda dane mısır hasadına başladı.
Ziraat Fakültesi’nin, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında önemli derecede üretim yaparak ülke ekonomisine katkı verdiğini belirten Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, pandemi döneminde ekilmedik toprak bırakmayarak bin 71 dekar alanı hasat etmeye başladıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Gençsoylu, geçen yıl ulaştıkları verim değerlerinin bu yıl üzerine çıktıklarını ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir fakülte haline geldiklerini belirterek, “15 gün sonra da yaklaşık 370 dekar alanda silaj hasadını yapacağız. Ziraat Fakültesi olarak dane mısır üretiminin yanında, bu yıl 11 farklı çeşitle silajlık verim denemesi yapıyoruz. En yüksek verimi sağlayan çeşitleri belirledikten sonra üreticilere önümüzdeki yıl için bölgeye uygun silajlık çeşitleri tavsiye edeceğiz” dedi.

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