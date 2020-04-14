YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası

ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, ‘Ziraat Çiftliği’ adıyla T.C.

ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, ‘Ziraat Çiftliği’ adıyla T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 16’ıncı maddesi uyarınca Resmi Marka Bülteni’nde yayınlandı.
Ziraat Fakültesi ürünlerinin markalaşmasında önemli adımın atıldığını belirten Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Ziraat Fakültesi üretim tesislerimizde, tulum ve beyaz peynir, tereyağı, lor, kesik, tavuk yumurtası, bıldırcın yumurtası, dondurma, bal, zeytinyağı gibi birçok üründe hayvansal ve bitkisel üretim yaparak ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Eğitim ile üretimi birleştiren Fakültemiz ürünlerinin kalitesini tescillendirerek markalaşmasında önemli adımlar atmaktayız” dedi.

“Kaşar ve keçi peynirinin üretimine de başlıyoruz”
Önümüzdeki günlerde ‘Ziraat Çiftliği’ markası ile Ziraat Fakültesi ürünlerinin besin öğe değerlerinin analizinin yapılarak, vakumlu ambalajda satışlarının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, kaşar peyniri ile keçi peynirini de yakın zamanda satışa sunacaklarını belirtti.

ADÜ Ziraat Fakültesi’nden ‘Ziraat Çiftliği’ markası

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

Kandilli Rasathanesi İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gediz’de polisten kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı

Gönlü zengin Anadolu kadını bayram ikramiyesinin yarısını Türk milletine bağışladı

Mersin’de korona virüs sürecinde 8 bin 665 kişiye ulaşıldı

Mersin’de korona virüs sürecinde 8 bin 665 kişiye ulaşıldı

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

İnşaattan hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:28
Öğle
13:14
İkindi
16:54
Akşam
19:50
Yatsı
21:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Can Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kuşadası’nda ev yangını

Kuşadası’nda ev yangını

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın'da kavga eden 2 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.