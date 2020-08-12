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ADÜ’de doçentlik deneme dersleri gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 12.08.2020 16:23 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda, gerçekleşen sunumlarla tamamlandı.Doçentlik deneme dersleri ADÜ Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu’nda, gerçekleşen sunumlarla tamamlandı.
Doçentlik deneme dersleri ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol’un jüri başkanlığında gerçekleşti.

Doçentlik deneme derslerinin ilk gününde; İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Mühendislik Fakültesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Deniz, Fen Edebiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin Koçarlı MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Yavaş jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.

İkinci günde ise doçentlik kadrosuna başvuran Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgen Kıral, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gözde İnal Kızıltepe, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Nazilli İİBF İktisat Tarihi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Bostan, Nazilli İİBF Mali İktisat ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Petek, Söke İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halim Emre Zeren jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.
Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özsoy, Veteriner Fakültesi Veterinerlik Parazitoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Bilgin Bilgiç, Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sultan Keleş, Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahşan Çam jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.

Doçentlik deneme derslerinin son gününde Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Yılmaz, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Çağlar, Tıp Fakültesi İç ABD Öğretim Üyesi (Gastroenteroloji) Doç. Dr. Altay Kandemir, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi (Romatoloji) Doç. Dr. Gökhan Sargın jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenleri tebrik ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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