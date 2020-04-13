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Adumfest’ten internet üzerinden konser

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali’nin (Adumfest) 6.sı korona virüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek.13-23 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6.

Adumfest’ten internet üzerinden konser

Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali’nin (Adumfest) 6.sı korona virüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilecek.
13-23 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Adıyaman Uluslararası Müzik Festivali bu yıl salonlarda ve açık havada gerçekleştirilemeyecek. İnternet ortamında online gerçekleştirilecek olan konser ile ilgili bilgi veren Adumfest sanat Yönetmeni Özgür Oğuz, “Adumfest’i tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ve alınan sağlık tedbirleri nedeniyle maalesef salonlarımızda ve halkımızla birlikte meydanlarda gerçekleştiremiyoruz. Fakat bunun yerine hem bu süreçte toplumumuza manen destek olmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve yaşanan olayların olumsuz etkilerini azaltarak insanlarımıza hayatın devam ettiğini de hissettirmek amacıyla internet üzerinden müzik festivali hazırladık. Adumfest Adıyaman youtube sayfamızdan konserlerimizi yayınlayacağız.
Birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçılarımız festivalimize katkı sundu. Bu yıl Türkiye, Rusya, Almanya, İsviçre ve Azerbaycan başta olmak üzere pek çok ülkeden katılan sanatçılarımız ve 23 Nisan 100. Yıl özel festival kapanış programımızla çok özel bir festival olacak. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da ve bu şartlar altında tüm halkımızı aileden biri olmaya, unutamayacakları tarihi bir festivale tanıklık etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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