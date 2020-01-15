ADÜSEM, Türkiye’nin her köşesinde

ADÜSEM bünyesinde Ankara’da düzenlenen Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli tarafından verilen “Temel Düzey Borsa ve Türev Piyasalar“ Eğitimi gerçekleşti.

Ankara’dan katılımcıların yanı sıra, Gaziantep, Kastamonu, Antalya, Hatay’dan da toplam 52 katılımcının yer aldığı eğitimde; Borsada Temel ve Teknik Analiz uygulamalı olarak anlatıldı. Tüm katılımcıların memnuniyetlerini dile getirdiği eğitim sonrası ADÜSEM’in sadece Aydın’a değil tüm Türkiye’ye eğitim hizmeti veren bir kurum olabilmesi ve marka bilinirliğinin arttırılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.



