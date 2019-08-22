AEK 1 - 3 Trabzonspor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Yunan ekibi AEK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip maçtaki ilk atağında golü buldu. 4. dakikada sol kanattan gelişen AEK hücumunda Oliviera'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Livaja, sol ayağıyla bekletmeden vurup AEK'yı 1-0 öne geçti. 7'de gole yaklaşan Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sert şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi. Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Abdülkadir'in içeriye çevirdiği topa kimse dokunamazken, 17'de ise Ekuban'ın şert şutu yan ağlarda kaldı. PENALTI KAÇTI, EKUBAN EŞİTLİĞİ GETİRDİ

Beraberlik golü için akın akın gelen Trabzonspor, Novak'ın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak Sosa topu üst direğe nişanladı. Pes etmeyen Trabzonspor, 28'de kullanılan korner sonrası Novak'tan gelen topu Ekuban ile gole çevirdi ve durum 1-1 oldu. EKUBAN ŞOV YAPTI

Caleb Ekuban, 44. dakikada bu kez Sosa'nın kornerden ortasında kafayı vurdu ve Trabzonspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiren isim oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede kontrollü bir futbol sergileyen Trabzonspor, 73'te Abdülkadir Ömür'ün çok şık pasında maçın yıldızı Ekuban ile skoru 3-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turun kapılarını ardına kadar açtı. Maçta hat-trick yapan Ekuban büyük alkış aldı. İLK YARIDAN POZİSYONLAR

4. dakikada ilk tehlikeli atağında Yunan temsilcisi golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından Livaja yerden bir vuruşla Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Livaja'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu yatarak kontrol etti.

15. dakikada Livaja'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin pasıyla soldan ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

23. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak, Vranjes tarafından düşürülünce, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert penaltı noktasına gösterdi. Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Nwakaeme'nin yere doğru yaptığı kafa vuruşunda, arka direkte Novak'ın müdahale ettiği top altıpas içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

44. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın bu kez sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde yakın mesafede iyi yükselen Ekuban, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

45. dakikada orta alanda Ekuban'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sörloth, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Barkas'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag ile yapılan 3. eleme turu rövanş maçının 11'ini sahaya sürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 2-1 yenerek eledikten sonra Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Kasımpaşa maçında rotasyona giden teknik direk Ünal Karaman, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliğine giderek Avrupa'da şans verdiği 11'e döndü. Kasımpaşa maçında oynayan stoperler Ivanildo ve Campi yedek kulübesinde oturtulurken, yerlerine Hüseyin Türkmen ile Hosseini forma giydi. Orta alanda Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı'nın yerine de Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ilk 11 de görev yaptı. 20 oyuncuyla Atina'ya gelen bordo-mavili takımın 18 kişilik maç kadrosunda üçüncü kaleci Arda Akbulut ile Ahmet Canbaz yer almadı. SEYİRCİSİZ KARŞILAŞMA

AEK'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Yunan taraftarlar tribünde yer alamadı. Bordo-mavili kulüp, sponsorlara ve misafirlere 200 davetiye dağıttı. Davetiye sahibi kişiler, karşılaşmayı protokol tribünü yanında ayrılan bölümden izledi.