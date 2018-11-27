AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında AEK ile Ajax karşı karşıya gelirken maç öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler yaşandı.
Yunan ve Hollandalı taraftarlar birbirine fırlattıkları meşalelerle saldırırken, Ajax taraftarlarının olduğu tribüne giren Yunanistan polisinin müdahalesi sert oldu.
Bazı taraftarların yaralandığı olaylar maç başlamadan kısa süre önce sona erdi.
İşte yaşanan olaylardan görüntüler...
AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
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