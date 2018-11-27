AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında AEK ile Ajax karşı karşıya gelirken maç öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Yunan ve Hollandalı taraftarlar birbirine fırlattıkları meşalelerle saldırırken, Ajax taraftarlarının olduğu tribüne giren Yunanistan polisinin müdahalesi sert oldu.