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AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu 5. hafta maçında AEK ile Ajax takımları Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Ajax taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.

İşte yaşananlar...

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında AEK ile Ajax karşı karşıya gelirken maç öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maçında AEK ile Ajax karşı karşıya gelirken maç öncesinde tribünlerde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Yunan ve Hollandalı taraftarlar birbirine fırlattıkları meşalelerle saldırırken, Ajax taraftarlarının olduğu tribüne giren Yunanistan polisinin müdahalesi sert oldu.

Yunan ve Hollandalı taraftarlar birbirine fırlattıkları meşalelerle saldırırken, Ajax taraftarlarının olduğu tribüne giren Yunanistan polisinin müdahalesi sert oldu.

Bazı taraftarların yaralandığı olaylar maç başlamadan kısa süre önce sona erdi.

Bazı taraftarların yaralandığı olaylar maç başlamadan kısa süre önce sona erdi.

İşte yaşanan olaylardan görüntüler...

İşte yaşanan olaylardan görüntüler...

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı

AEK - Ajax maçında polisle taraftarlar arasında arbede yaşandı
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Anahtar Kelimeler:
aek ajax Şampiyonlar Ligi

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